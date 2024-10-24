У магнитогорской закладчицы изъяли почти 2 кг наркотика

Девушка ждет суда под стражей



В Магнитогорске закончено следствие по делу 24-летней закладчицы. Из незаконного оборота изъято свыше 1,8 килограмма мефедрона, сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.

Следствие установило, что с декабря 2023 года фигурантка получала наркотические средства в особо крупном размере. Потом она их фасовала и делала закладки на территории города.

В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемой сотрудники полиции изъяли свыше 1,8 килограмма мефедрона, которые девушка хранила, чтобы потом продать.

За незаконный оборот наркотиков обвиняемая получила 630 тысяч рублей в виде криптовалюты.

В отношении девушки возбуждены уголовные дела за отмывание денежных средств, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Она ждет суда под стражей.