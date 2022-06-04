У фигуранта «дела челябинских следователей» появился новый адвокат

Сергей Сазанаков будет добиваться смягчения меры пресечения своему подзащитному Дмитрию Зыкову

К делу экс-следователя Дмитрия Зыкова, обвиняемого в гибели 31-летнего мужчины около ночного клуба в Челябинске, подключился адвокат Сергей Сазанаков. Он рассказал журналисту Первого областного информагентства об обжаловании постановления Центрального районного суда Челябинска о заключении обвиняемого под стражу.

«На сегодняшний день у нас проведено ряд следственных мероприятий, в том числе просмотр полной видеозаписи событий, после чего стороной защиты было обжаловано поставление о мере пресечения. Будем принимать участие в заседании и постараемся убедить апелляционную инстанцию избрать более мягкую меру. Считаем, что нет необходимости содержания Дмитрия Зыкова в СИЗО. Мы убеждены, что Дмитрий действовал как гражданин»,— сказал Сергей Сазанаков.

30 мая судья Центрального районного суда предъявил 26-летнему Дмитрию Зыкову — бывшему следователю по особо важным делам Следственного управления СКР по Челябинской области — обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и принял решение отправить его в СИЗО до 28 июля.



25-летнего бывшего следователя следственного отдела СК по Ленинскому району Челябинска Кирилла Зубкова также отправили в СИЗО на два месяца.



Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 мая около одного из ночных клубов в центре Челябинска. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников — 31-летний копейчанин — скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

Отец Дмитрия Зыкова Александр рассказал Первому областному информагентству свою версию событий. Мужчина считает, что его сын стал невольным участником несчастного случая.

