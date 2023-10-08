У двух челябинцев изъяли немаркированные сигареты на четыре млн рублей

Мужчинам грозит до шести лет тюрьмы

В Челябинске будут судить двух 50-летних мужчин, обвиняемых в незаконном обороте немаркированных сигарет. В торговых точках, а также в автомобилях и гараже полицейские изъяли около 44 тысяч пачек сигарет на сумму свыше четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что двое челябинцев приобретали немаркированный табак у неизвестных. Нелегальный товар они хранили в гаражном боксе, а в киоски, расположенные на проспекте Победы и Комсомольском проспекте, доставляли сигареты на своих автомобилях «Газель» и «Фиат».

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконный оборот немаркированной табачной продукции, совершенный по предварительному сговору в особо крупном размере»). Сейчас дело вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Курчатовский районный суд. Обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы.