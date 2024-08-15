У двух челябинцев изъяли более 700 граммов героина

Наркодилеры торговали крупным «оптом»

Двое челябинцев задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. На дилеров-оптовиков полицейские вышли после обнаружения в Курчатовском районе «закладки» со свертком, в котором оказалось 400 граммов героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны ранее судимые мужчины 1979 и 1991 годов рождения.

«Установлено, что наркотики они приобрели в интернете, а затем поместили его тайник с целью последующего сбыта», — рассказали в полиции.

В ходе обыска по месту проживания одного из задержанных обнаружено и изъято еще 319 граммов героина. Позже задержанные признались в организации еще одной «закладки», откуда полицейскими изъято 30 граммов опийного наркотика.

Общий вес изъятых наркотиков составил около 750 граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.