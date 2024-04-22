У челябинца угнали автомобиль, когда его госпитализировала скорая помощь

Машину украл сосед потерпевшего

В Челябинске полицейские раскрыли угон автомобиля Skoda Rapid у мужчины, которого увезла скорая помощь. Машину украл сосед потерпевшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчина распивал алкоголь с соседом, после чего потерпевшему стало плохо, и его увезла в больницу скорая помощь. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что его машина пропала.

«Полицейские задержали угонщика. Им оказался ранее судимый сосед потерпевшего. Он пояснил, что после того, как хозяина квартиры увезла скорая, он воспользовался ситуацией, взял его ключи от машины и угнал ее», — отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).