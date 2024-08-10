У челябинца изъяли немаркированный табак на сумму 2,2 млн рублей

Сигареты он хранил на садовом участке

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали 31-летнего мужчину, который хранил для дальнейшей продажи более 15 тысяч пачек немаркированных сигарет стоимостью 2,2 миллиона рублей. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что табак мужчина хранил в нежилом помещении на своем садовом участке. Нелегальный товар он периодически доставлял в магазины, расположенные в Ленинском районе, на продажу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о перевозке, хранении и сбыте товаров без маркировки (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет тюрьмы и крупный штраф.