У челябинца изъяли немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей

Контрафактный товар он поставлял в торговые павильоны

В Челябинске полицейские изъяли у 56-летнего предпринимателя немаркированные сигареты общей стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В арендованных предпринимателем гаражных боксах на территории Ленинского района полицейские обнаружили 27 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Выяснилось, что нелегальный товар он периодически поставлял в торговые павильоны.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дело о хранении и сбыте товаров без маркировки.