У челябинца изъяли контрафактных сигарет на 18 млн рублей

Мужчина приобрел почти 125 тысяч пачек, чтобы торговать табачными изделиями в розницу

В Челябинске передано в суд уголовное дело о торговле контрафактом, на скамью подсудимых сядет местный житель, который торговал контрафактной продукцией в одном из боксов на рынке «Северный двор», сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый с целью последующего сбыта незаконно приобрел табачные изделия в количестве почти 125 тысяч пачек сигарет, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, на сумму свыше 18 миллионов рублей. Кроме того, незаконно использовал товарные знаки сигарет, причинив правообладателю ущерб свыше 3,2 миллиона рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено и расследовано дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий), части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.