У челябинца изъяли более полукилограмма «синтетики»

Полицейские вскрыли пять тайников с закладками в лесу, в машине у дилера нашли еще четыре «мастер-клада»

В Челябинске поймали с поличным очередного наркодилера, до покупателей не дошло более полукилограмма наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Рецидивиста задержали сотрудники ППС при патрулировании территории в Калининском районе. Установлено, что незадолго до задержания он разложил в лесном массиве пять «мастер-кладов», содержащих расфасованные свертки с запрещенными веществами. В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейскими обнаружено и изъято еще четыре «мастер-клада», содержавшие 150 свертков с наркотиками.

«Общая масса изъятого составила более 500 граммов PVP и более 50 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства 42-летнего мужчину доставили в районный отдел полиции. Оказалось, он ранее был судим за аналогичное преступление.