В Челябинске суд признал местного жителя виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении оружия, сообщает пресс-служба УФСБ. Боевой арсенал у мужчины изъяли около полутора лет назад.

«В марте 2023 года сотрудники УФСБ провели обыск квартиры обвиняемого и нашли у него пистолеты, части огнестрельного оружия и боеприпасы различных калибров. Также были обнаружены инструменты для модернизации оружия и боевые аналоги», — рассказали в ведомстве.
Уголовные дела, возбужденные на основании собранных доказательств по статьям 222.1, 222, 223 УК РФ, расследовали сотрудники полиции.

Приговор самодеятельному оружейнику вынес Курчатовский районный суд, ему назначено наказание в виде шести лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Автор: Ксения Максимовских