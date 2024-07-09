В Челябинске суд признал местного жителя виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении оружия, сообщает пресс-служба УФСБ. Боевой арсенал у мужчины изъяли около полутора лет назад.
«В марте 2023 года сотрудники УФСБ провели обыск квартиры обвиняемого и нашли у него пистолеты, части огнестрельного оружия и боеприпасы различных калибров. Также были обнаружены инструменты для модернизации оружия и боевые аналоги», — рассказали в ведомстве.
Уголовные дела, возбужденные на основании собранных доказательств по статьям 222.1, 222, 223 УК РФ, расследовали сотрудники полиции.
Приговор самодеятельному оружейнику вынес Курчатовский районный суд, ему назначено наказание в виде шести лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей.
Автор: Ксения Максимовских
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