У челябинского предпринимателя изъяли 240 контрафактных баскетбольных мячей

На продукцию нанесен логотип известного бренда

На таможне предотвратили ввоз 240 баскетбольных мячей из Китая, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. Мячи были маркированы товарным знаком известной марки, однако у декларанта из Челябинска отсутствовало разрешение правообладателя.

«По данным экспертизы, лейбл был нанесен без ведома компании. Средняя стоимость мяча на российском рынке составляет более трех тысяч рублей», — прокомментировали в пресс-службе.

184 килограмма конфисковано, мячи передадут в социальные учреждения. В отношении бизнесмена возбуждено административное производство.