Советский районный суд Челябинска удовлетворил новый иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 1,3 млрд рублей у экстремистского объединения «Махонинские»*, руководитель которого был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2025 года, сообщает ТАСС.
Иск был подан Генпрокуратурой в декабре 2025 года. Ведомство требовало изъять земельные участки, здания, жилье, автомобили, акции и доли ЗАО «Уральский самоцвет», ЗАО ПКФ «Тракторострой», ЗАО «Смолино», ООО «Реси», ООО «Приз», ООО БИС, ООО «Премиум», а также драгоценности и охотничье оружие, в том числе дорогостоящее.
В ноябре 2025 года Александр Махонин был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по делу о создании ОПГ. Андрей Махонин (брат Александра Махонина) объявлен в федеральный розыск.
Челябинский областной суд 28 января 2026 года утвердил решение об изъятии в доход государства имущества ОПГ на сумму 2,5 миллиарда рублей.
*Внесена в список экстремистских организаций.