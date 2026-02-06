У челябинской ОПГ «Махонинские» изъяли имущество на 1,3 млрд рублей

Суд удовлетворил новый иск Генпрокуратуры

Советский районный суд Челябинска удовлетворил новый иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 1,3 млрд рублей у экстремистского объединения «Махонинские»*, руководитель которого был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2025 года, сообщает ТАСС.

Иск был подан Генпрокуратурой в декабре 2025 года. Ведомство требовало изъять земельные участки, здания, жилье, автомобили, акции и доли ЗАО «Уральский самоцвет», ЗАО ПКФ «Тракторострой», ЗАО «Смолино», ООО «Реси», ООО «Приз», ООО БИС, ООО «Премиум», а также драгоценности и охотничье оружие, в том числе дорогостоящее.

В ноябре 2025 года Александр Махонин был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по делу о создании ОПГ. Андрей Махонин (брат Александра Махонина) объявлен в федеральный розыск.

Челябинский областной суд 28 января 2026 года утвердил решение об изъятии в доход государства имущества ОПГ на сумму 2,5 миллиарда рублей.

*Внесена в список экстремистских организаций.