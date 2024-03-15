У челябинки изъяли контрафактных сигарет на 2,5 млн рублей

Женщина приторговывала запрещенкой сразу в двух киосках

Более 15 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму более 2,5 миллиона рублей изъяли челябинские полицейские у местной предпринимательницы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Местную 44-летнюю жительницу задержали с поличным в момент продажи контрафактных сигарет в торговом боксе на одном из оптовых рынков южноуральской столицы.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что индивидуальная предпринимательница торговала в двух торговых боксах не только продуктами, но и немаркированной табачной продукцией. Из торговых точек изъято более 15 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 2,5 миллиона рублей, то есть в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.