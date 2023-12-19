У 51-летней челябинки изъяли почти 3 кг «соли»

Местную жительницу взяли, когда она прятала «закладки» по тайникам

В Ленинском районе Челябинска 51-летнюю местную жительницу взяли с поличным при размещении наркозакладок по тайникам. При обыске у нее в квартире нашли целый склад «синтетики», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

«При личном досмотре у женщины нашли и изъяли 12 свертков с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой, в ходе осмотра места происшествия — еще три, которые задержанная успела разложить. В них оказалось более 5 граммов наркотической соли», — рассказали в полиции.





В ходе обыска по месту проживания подозреваемой полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли еще 88 свертков с порошкообразным веществом, а также четыре пакета с порошкообразным веществом белого цвета, два пакета с синими кристаллами, весы и упаковочный материал. Общая масса изъятого вещества составила более 2,7 килограмма.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков, ей грозит пожизненное заключение.