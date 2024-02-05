У двух жителей Сатки изъяли контрафактный алкоголь на 6 млн рублей

Им вменяется незаконный оборот спиртного и использование товарных знаков известных брендов

В Сатке будут судить двух родственников-бутлегеров, которые продавали «паленку» под видом дорогих алкогольных напитков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что криминальный дуэт раскрыли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции: 43- и 27-летний мужчины реализовывали высокоградусный алкоголь через торговые точки в городе и в населенных пунктах района.

«Мужчины хранили нелегальный алкоголь на арендованном складе, а также в личном гараже. В ходе обыска стражи порядка изъяли более 23,5 тысячи бутылок спиртного на сумму порядка 6 миллионов рублей. Полицейские также установили, что бутлегеры незаконно использовали товарные знаки известных брендов», — рассказали в ведомстве.

Расследование уголовных дел завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.