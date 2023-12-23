Тягач съехал в кювет на оживленном участке трассы в Челябинской области

На его эвакуацию ушло более четырех часов

Вечером 22 декабря в районе деревни Дубровка в Коркино на автодороге Южный обход водитель седельного тягача не справился с управлением и съехал в кювет. Несмотря на серьезные повреждения кабины, автомобилист тяжелых травм не получил. На эвакуацию авто ушло несколько часов, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Поскольку ДТП произошло на оживленном участке дороги, спасателями было принято решение подождать до утра. И сегодня, как только на улице стало светло, сотрудники ГИБДД ввели на участке реверсивное движение, на место ЧП прибыли сотрудники всех спецслужб, пригнали тяжелую технику и начали операцию по эвакуации тягача. На все у спасателей ушло более четырех часов.

«Спасатели еще раз напоминают о необходимости соблюдать ПДД! Внимательно следить за состоянием дороги, выдерживать скорость, обеспечивающую безопасное движение и стараться избегать резких маневров, опасных на обледеневших участках»,— призвали спасатели.