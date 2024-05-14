Туристы из Челябинской области застряли в Агурском ущелье в Сочи

Понадобилась помощь спасателей

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Группа туристов, в том числе из Магнитогорска, отправилась на экскурсию в район Агурского ущелья в Сочи и не рискнула перейти ручей вброд из-за сильного течения. Путешественники обратились в экстренные службы, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

«Спасатели организовали навесную переправу и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали трех женщин и ребенка на другой берег балки Водопадной. Трех мужчин немного выше по течению ручья спасатели МЧС переправили со страховочной веревкой вброд», — рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Всех туристов спасатели вывели по тропе, медицинская помощь никому не понадобилась.