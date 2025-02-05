Туристку из Москвы эвакуировали с Таганая из‑за проблем со здоровьем

Женщина не могла самостоятельно спуститься к скорой

Туристку из Москвы подвело здоровье во время подъема на Таганай. Женщине было настолько плохо, что она не могла ни продолжить путь, ни вернуться на базу. Для ее эвакуации вызывали спасателей, сообщают в Областной поисково-спасательной службе.

«От врачей пострадавшую отделяли десятки километров труднопроходимой горной местности. За туристкой выехала дежурная смена Златоустовского отряда областной ПСС. Спасатели оказали ей первую помощь, помогли подготовиться к сложной дороге и, следя за самочувствием, эвакуировали на снегоходе к центральной усадьбе нацпарка», — рассказывают в пресс-службе организации.

Женщину передали врачам, она проходит лечение.

Между тем спасатели напоминают, что одышка, учащенный пульс, тошнота, общая слабость, ухудшение зрения и головная боль — тревожные сигналы, при которых важно остановиться на отдых, восстановить силы и изменить скорость движения.