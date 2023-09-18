Туристка заблудилась в тайге в Челябинской области

Пострадавшая провела две ночи в лесу

Спасатели, волонтеры и сотрудники национальных парков два дня искали заблудившуюся туристку из Свердловской области. Женщину нашли живой, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщина оторвалась от группы туристов при спуске с вершины Малого Иремеля. К вечеру путешественница не вернулась в лагерь.

«Уже на следующее утро к поиску присоединились сотрудники всех парков — „Зигальга“, „Иремель“, „Таганай“, представители экстренных служб, спасатели Республики Башкортостан. Но даже обследование с воздуха с применением вертолета результата не приносило», — рассказали в областной ПСС.

Женщину нашли спустя два дня у хребта Ягодный. Она провела ночи в тайге, преодолев сложнейшие спуски и затопленный после дождей Каменный мост.

Как ранее сообщал наш сайт, в лесу под Миассом потерялись 60-летняя женщина и ее 6-летний внук, а в Златоусте 84-летняя женщина не смогла самостоятельно вернуться из похода за грибами.