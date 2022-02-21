Туристка из Беларуси пострадала при спуске с горного хребта в нацпарке «Таганай»

Женщина получила серьезную травму грудной клетки

В поисково-спасательном отряде Челябинской области подвели итоги минувших выходных. В национальном парке «Таганай» туристы не справились со сложностями тропы. Так, 50-летняя гостья из Беларуси пострадала при спуске с горного хребта — женщина упала и получила серьезную травму грудной клетки. Пострадавшую пришлось эвакуировать из горно-таежной местности, рассказали в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда.

Помощь женщине оказали туристы, они помогли ей добраться до первого приюта.

«Группа смогла довести пострадавшую к приюту „Белый ключ“, где под присмотром дежурного пострадавшая дождалась прибытия помощи. Спасатели осмотрели травмы, оказали женщине первую помощь, на снегоходе эвакуировали до Центральной усадьбы и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе регионального ПСО.

Во время спасательной операции поступил еще один вызов в этом же районе: на пешеходном маршруте Таганая травму ноги получил 56-летний челябинец. Нога пострадавшего сразу опухла, и мужчина не смог сделать ни шагу из-за сильной боли. Ему пришлось дожидаться спасателей на тропе. Спасатели Златоустовского отряда оказали мужчине первую помощь и оставшиеся несколько километров горного маршрута эвакуировали на снегоходе до медиков на Центральной усадьбе.