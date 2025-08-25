Турист скончался в районе горы Ицыл в Челябинской области

Мужчине внезапно стало плохо

В районе горы Ицыл неподалеку от Златоуста в минувшую субботу, 23 августа, туристу внезапно стало плохо. Он скончался до приезда медиков, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасателей и скорую вызвали очевидцы. Они сообщили, что передвигавшемуся на квадроцикле мужчине внезапно стало плохо, он несколько раз терял сознание. Спасти туриста врачи не успели: прибыв, они констатировали его смерть.

Спасатели эвакуировали тело мужчины и передали полицейским. Причины его внезапной смерти устанавливаются.