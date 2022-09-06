Турист из Магнитогорска погиб при восхождении на вулкан в Камчатском крае

Всего погибли девять человек

В числе туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, расположенном на территории Усть-Камчатского района, оказался житель Магнитогорска. Об этом ночью 6 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю.

«Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск. По мере возможности допрашиваются их родственники»,— говорится в сообщении.

По предварительным данным, 3 сентября группа туристов в составе 10 человек и двух гидов туристической компании ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска отправилась покорять вершину вулкана. Взобравшись на высоту около 4150 метров, пятеро альпинистов сорвались в пропасть и погибли. Позже стало известно о смерти еще четырех человек.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц») в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» и уголовное дело по факту смерти девяти туристов по части 3 статьи 109 УК РФ.

Сегодня утром стало известно о задержании руководителя ООО «Экстрим Тайм». На данный момент с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.