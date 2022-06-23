Турист из Челябинска получил травму в горах Северной Осетии

Мужчину эвакуировали

Вертолет МЧС России вылетел к горе Казбек на спасение туриста из Челябинска, сообщает сегодня, 23 июня, ГУ МЧС по Республике Северная Осетия —Алания.

«Альпинист получил травму ноги при спуске. Он путешествовал в группе с еще одним туристом, их маршрут был зарегистрирован в МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, cледственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») после столкновения туристического автобуса с грузовиком в Ашинском районе.