Туберкулёзный больной из Нязепетровска полгода уклоняется от лечения

Прокуратура добивается принудительной госпитализации.

В Нязепетровском районе страдающий заразной формой туберкулёза больной состоит на учёте в диспансере. Однако с июня 2020 года он уклоняется от лечения и обследования, а также злоупотребляет спиртным.

Мужчина подлежит обязательной госпитализации. Этого сейчас и пытается добиться местная прокуратура.

«С учётом опасности заболевания и возможности заражения окружающих, в целях предупреждения распространения туберкулёза, охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения гражданин подлежит госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в принудительном порядке», — сообщили в ведомстве.

Поэтому прокурор Нязепетровского района обратился в суд с требованием принудительно госпитализировать мужчину в противотуберкулёзный диспансер для дальнейшего лечения.