Центральный банк разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством

От действий злоумышленников за год пострадали более 10 тысяч южноуральцев

В Челябинской области ежегодно растет количество жертв телефонных мошенников. Как правило, участники группировок действуют по четырем схемам, которые развиваются порой по самым неожиданным сценариям. Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами. Об этом сегодня, 8 апреля, на пресс-конференции по кибермошенничеству рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

Чаще всего южноуральцев пытаются обдурить и выманит деньги по четырем схемам: звонок от сотрудника банка (полиции, Следственного комитета, ФСБ), мнимый заработок на бирже (стало модным с началом пандемии коронавируса), сценарий о родственнике, попавшем в ДТП, обман на сайтах бесплатных объявлений (вариаций лжи много).

В том, чтобы определить, разговариваете ли вы с мошенником, нет ничего сложного. Догадаться можно по пяти основным признакам:

На вас выходят сами. Согласитесь, странно, когда вдруг вам звонят из банка, в котором у вас есть счет, — зачем? Обычно организация отправляет все уведомления по адресу электронной почты. Неважно, кем представляется человек на другом конце провода, — такой звонок уже повод задуматься о его подозрительности.

Собеседник говорит только о деньгах. Конечно. Ведь его основная задача — забрать их у вас, потому в его речи то и дело можно услышать «оплатить», «перевести», «штраф», «дисконт».

Вас просят сообщить данные счета или карты. Настоящий банковский работник не будет этого делать. Данные, которое он должен знать, — у него уже есть. А PIN-код — это конфиденциально. Он только ваш и ничей больше.

Вас выводят из равновесия. Мошенники — хорошие психологи и могут сбить с толку, не давая времени подумать, играют на ваших страхах или слабостях. «Поздравляем, вы выиграли в лотерею!» — и жаждущий легкой наживы уже диктует свои данные. «С вашей карты списывают деньги!» — и перепуганный гражданин переводит все деньги на «безопасный счет».

На вас оказывают моральное давление. Аферисты умеют манипулировать, постоянно торопят, пока вы «тепленький» и почти готовый отдать всё, что есть.

В прошлом году Банк России предложил ряд мер, направленных на защиту интересов граждан, и сейчас дорабатывает их по итогам обсуждения с банковским сообществом.

«Первое, что мы предложили сделать, — изменить механизм возврата похищенных средств. Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые и личные данные под влиянием злоумышленников, нами предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы», — рассказала Людмила Панина.

Во-вторых, Банк России предложил усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам. Каким образом это будет происходить? Сейчас операцию на признаки мошенничества проверяет банк плательщика, предполагается сделать такую проверку обязательной и для банка получателя. Так, будет предусмотрен «двойной контроль». Если информация о счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, то банк сможет ограничивать дистанционный доступ к нему. При этом все ограничения в отношении такого счета будут проводиться с соблюдением гражданских прав его владельца. Чтобы все-таки распорядиться деньгами, клиенту придется прийти в офис банка с паспортом.

Для защиты потребителей финансовых услуг Банком России в 2021 году направлены в адрес банков два пакета рекомендаций по усилению информационной работы с клиентами, а также по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций:

— внедрение банками сервиса «второй руки», позволяющего пенсионерам и инвалидам назначить себе помощника (из числа близких людей) для контроля и одобрения операций по карте;

— предоставление возможности гражданину устанавливать ограничения на максимальную сумму перевода по карте, а также на закрытие вклада или оформление кредита через интернет-банк;

— предоставление возможности клиенту формировать закрытый перечень лиц, в пользу которых возможно совершить перевод по карте;

— обеспечение полноты и наглядности информации о рисках совершения несанкционированных операций в местах обслуживания граждан (в офисах, на экранах банкоматов).

Начальник управления по работе с партнерами челябинского отделения «Сбербанка» Ирина Звонарева рассказала об усовершенствовании приложения банка по части защиты клиента. Так, в разделе «Безопасность» появилась кнопка проверки входящих звонков — подключив ее, вы будете получать информацию о номере. Также появился раздел проверки своей почты и номера телефона — там вы сможете узнать, есть ли ваши данные в «теневых» базах. В приложении банка есть возможность закрытия видимости своих счетов — как в самом приложении, так и в банкомате.

«Мы запустили новый сервис, который как раз будет очень актуален для родственников пожилых людей. Ведь именно пожилые люди часто становятся жертвами телефонных мошенников. Сервис „Защита близких от мошенничества“ предполагает подключение к управлению счетом еще одного человека. Если владелец счета соберется переводить деньги, эту операцию должен будет подтвердить и родственник, подключенный к программе», — рассказала Ирина Звонарева.

Кроме того, в отделениях банка проводится профилактическая работа с клиентами и в мобильном приложении работает сервис «Повышение киберграмотности клиентов».

Кстати, с ноября прошлого в Челябинской области зафиксировано 130 преступлений по схеме «Звонок родственнику». Мошенники выходят на связь с пожилыми, как правило, людьми, представляются родственниками, попавшими в ДТП, и выманивают деньги на лечение или урегулирование аварийной ситуации.

«При этом удалось раскрыть только порядка 35 таких преступлений. Механизмы и методы, которыми пользуются мошенники, меняются очень быстро. Часто раскрыть киберпреступления невозможно. Мы активно занимаемся профилактической работой, проводим рейды в общественном транспорте», — сообщил начальник отдела по противодействию преступлениям, совершаемым с применением информационно-телекоммуникационных технологий, ГУ МВД РФ по Челябинской области Владимир Григорьев.

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Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

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