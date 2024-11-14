Целый склад немаркированных сигарет нашли полицейские в Коркино

Незаконным сбытом табачной продукции занимались 52-летние супруги

Муж и жена хранили на арендованном складе в Коркино 26,5 тысяч пачек немаркированных сигарет на 3 миллиона рублей. Продавали их доверенным лицам по предварительному звонку, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Их задержали оперативники. Супругам вменяется хранение и продажу немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства изъяли товар у нарушителей.

В полиции собираются открыть дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность в виде значительного штрафа либо лишения свободы.