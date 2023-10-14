Цех предпродажной подготовки автомобилей загорелся в Миассе

На месте работают 20 пожарных

Сегодня, 14 октября, днем в Миассе Челябинской области произошел пожар в здании предпродажной подготовки автомобилей на улице Готвальда. В помещении никого не было, пострадавших нет. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили горение оборудования и двух грузовых автомобилей, находящихся в помещении. Огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 20 человек и шесть единиц техники.

«Было организовано бесперебойное водоснабжение от естественного водоема. Объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.