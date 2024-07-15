Цех по производству гофрокартона загорелся в Челябинске

Пожар ликвидировали на площади 400 квадратных метров

Сегодня, 15 июля, утром в Челябинске произошел пожар в цехе по производству гофрокартона, расположенном на улице Морской. Несмотря на отсутствие пожарных гидрантов, возгорание удалось ликвидировать, не допустив распространения огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«Тушение было организовано методом подвоза воды. Возгорание ликвидировали на площади 400 квадратных метров, не позволив огню распространиться на большую территорию»,— уточнили в ведомстве.

В результат ЧП пострадавших нет. Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.