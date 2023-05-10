Труп женщины обнаружили пожарные на горящей свалке в Челябинской области

Расследуется уголовное дело об убийстве

В одном из поселков Златоуста Челябинской области пожарные, ликвидируя возгорание мусора на несанкционированной свалке, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Следователями СК и сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти женщины. Личность погибшей также устанавливается.