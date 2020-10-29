Тело женщины обнаружили на улице в Челябинске

По словам очевидцев, ее пытались спасти.

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Тело женщины обнаружили в четверг, 29 октября, в одном из частных секторов Челябинска. Свидетелями смерти стали прохожие. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

«Тело местной жительницы обнаружено в дневное время около одного из домов по улице Партизанской. Оснований говорить, что смерть носит криминальный характер, пока нет», — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По словам очевидцев, на месте происшествия работали врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Как говорят прохожие, у женщины были ножевые ранения. Прибывшие врачи пытались ее спасти.