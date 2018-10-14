/ Тело сбитого насмерть мужчины найдено в Карталах

Труп обнаружили в кустах у дороги местные жители.

В Карталах накануне, 13 октября, произошло ЧП — местные жители обнаружили в кустах у дороги тело мужчины. По предварительным данным, южноуральца сбил автомобиль, водитель которого скинул труп в кусты и скрылся с места происшествия.

У мужчины переломы ног, информация по травмам уточняется. На дороге есть фрагменты транспортного средства. — прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Карталинского отдела полиции ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, просят обращаться по телефонам: 8 (35 133) 2−23−02 или 02.