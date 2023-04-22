Труп мужчины обнаружили под окнами многоэтажки на северо-западе Челябинска

Погибшему было 43 года

На северо-западе Челябинска местные жители обнаружили под окнами одного из домов на улице Академика Сахарова тело мужчины. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах, про предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

«Вчера, 21 апреля, около 20:00 под окнами жилого дома было обнаружено тело 43-летнего мужчины»,— уточнил собеседник.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Напомним, 20 апреля из окна восьмого этажа дома на улице Дзержинского в Челябинске выпал 15-летний школьник. Подростка госпитализировали. Обстоятельства выясняются.