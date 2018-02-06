/ Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области

Хозяйка пса намерена добиваться наказания виновных.

Собака породы сибирская хаски, по кличке Мия, пропала в деревне Малково Чебаркуля в воскресенье, 4 февраля. В этот день на нее надели светящийся ошейник и отпустили погулять вместе с соседским псом. Через некоторое время пес вернулся один и не переставал выть. Хозяева Мии начали бить тревогу и отправились на поиски. На следующий день они нашли труп питомца.



На месте вскоре появилась женщина, которая призналась в убийстве, объяснив это расправой. Местная жительница утверждала, что хаски загрызла ее двух баранов. Об этом рассказала хозяйка убитой собаки Анастасия Ушакова.

Она начала кричать и ругаться, говорить, что хаски загрызла баранов и напала на ребенка, но крови на месте нигде не было. Они держали где-то труп собаки целые сутки, до этого мы несколько раз проезжали этот участок, Мии там не было. — пояснила сайту «Первый областной» Анастасия Ушакова.

Согласно акту вскрытия трупа животного (есть в распоряжении сайта «Первый областной»), у собаки сломан второй шейный позвонок — это и стало причиной смерти. Целостность кожного покрова не нарушена, язык прикушен и кровоточил, на левой ушной раковине следы кровоподтека, в затылочной области — гематома.

Девушка обратилась в полицию, правоохранители выезжали на место происшествия. По предварительной информации, собаку ударили об угол и свернули ей шею.



Заявление от хозяйки поступило. Оно зарегистрировано. Сейчас проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинско

Хаски жила в семье три года и никогда не проявляла агрессии. Ее купили в питомнике и давно считали полноценным членом семьи. Хозяева наняли адвоката, они намерены добавиться наказания для виновных и планируют запустить в Интернете соответствующую петицию.

