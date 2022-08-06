Тройное ДТП с маршрутками произошло в центре Челябинска

Причиной аварии стала невнимательность одного из водителей

В Челябинске произошло тройное ДТП с участием микроавтобуса и маршруток. В результате пострадал один человек. По факту аварии проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло 5 августа в 15:15 на проспекте Ленина. 45-летний мужчина, управляя автобусом «ПАЗ» № 218, отвлекся от дороги, не вовремя нажал на тормоз и врезался в стоящий впереди «Пежо», следовавший по маршруту № 3. От удара маршрутка продвинулась вперед и столкнулась с автомобилем «Хендай», который следовал по маршруту № 56.

«В результате ДТП пассажиру автомобиля „Пежо“ — 30-летней женщине — оказана разовая помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ („Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего“)»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются. По результатам административной проверки будет принято процессуальное решение.