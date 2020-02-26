Тройное ДТП произошло в центре Челябинска

Всего за вчерашний день в городе произошло 5 столкновений с пострадавшими.

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Серьёзная авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла в центре Челябинска вчера, 25 февраля. В результате пострадала одна женщина. Подробнее сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Столкновение трёх автомобилей произошло в 15:50 напротив дома № 174 по улице Труда. Виновницей стала женщина 1983 года рождения, находящаяся за рулём автомобиля «Хундай Солярис».

«Водитель „Хундая“ совершила столкновение с автомобилем „Ивеко“, после чего женщина выехала на встречную полосу движения и совершила наезд на дорожное ограждение. Автомобиль „Ивеко“ в результате столкновения изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем „Ниссан Альмера“, а затем наехал на столб»,— рассказали в ведомстве.

В итоге травмы получил водитель «Ниссана» — женщина 1963 года рождения. Медики рекомендовали пострадавшей амбулаторное лечение.

Кроме того, за 25 февраля в Челябинске произошло ещё четыре ДТП, в результате каждого есть пострадавшие. Все обстоятельства выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, проводятся административные расследования.