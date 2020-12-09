Тройное ДТП и сбитый пешеход: в Челябинске за сутки произошло 58 аварий

Шесть человек получили различные травмы.

Накануне в Челябинске произошло сразу несколько ДТП, в которых пострадали как водители и их пассажиры, так и пешеход. Подробнее об авариях сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

66-летнюю пенсионерку госпитализировали в результате наезда на неё автомобиля «Датсун» на Комсомольском проспекте, 10/6. Как пояснил водитель авто — 63-летний мужчина, женщина шла вдоль дороги в неположенном месте.

Ещё одна авария произошла на улице 250-летия Челябинска, 50А. По данным инспекторов, 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», выезжая со второстепенной дороги, не уступил машине «Рено Логан».

«В результате произошло столкновение, после чего автомобиль „Шевроле“ совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП пассажир автомобиля „Шевроле“ — женщина, 1989 года рождения, получила телесные повреждения. Так же пострадал пассажир автомобиля „Рено Логан“ — девушка, 1999 года рождения»,— уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Не обошлось и без ДТП с маршруткой. 8 декабря в 08:15 на Копейском шоссе, 1ж водитель, 1967 года рождения, находясь за рулём автомобиля «Рено», совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автобусом «ПАЗ». В результате травмы получил водитель легкового авто.

Всего за прошедшие сутки в Челябинске произошло 58 ДТП, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.