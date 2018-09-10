/ 36-летняя женщина попала в больницу после «встречи» с троллейбусом в Миассе

Авария произошла на нерегулируемом переходе.

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Сегодня, 10 сентября, троллейбус наехал на пешехода в Миассе. 36-летняя женщина угодила под колеса габаритного транспорта во время перехода проезжей части в утреннее время. Авария произошла на «зебре».

Водитель — мужчина 1961 года рождения, управляя троллейбусом ТРАНС — АЛЬФА 5298, при движении по проспекту Автозаводцев совершил наезд на пешехода 1982 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Последствия ЧП попали на видео. Пострадавшей незамедлительно вызвали карету скорой помощи, медики забрали пешехода в местную больницу, сейчас решается вопрос о дальнейшем лечении женщины. Медики не исключают вероятности перевода в реанимацию. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.