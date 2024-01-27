Троллейбус отцепился от тягача и врезался в легковушку в центре Челябинска

Пострадавших в ДТП нет

Сегодня, 27 января, днем в Челябинске старый троллейбус отцепился от тягача и врезался в легковой автомобиль. В результате общественный транспорт некоторое время следовал по измененным маршрутам. На момент публикации материала троллейбусы следуют по обычным маршрутам. Подробнее рассказали в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«На пересечении улицы Лесопарковой и проспекта Ленина ДТП троллейбуса с автомобилем, отцепился троллейбус от тягача во время поворота»,— сообщили в паблике.

В результате движение троллейбусов было изменено. Известно, что в аварии никто не пострадал.