Троим челябинцам вынесли приговор за попытку поджога ж/д оборудования

Один из соучастников также признан виновным в финансировании терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал трех жителей Челябинска виновными в покушении на диверсию: в январе 2023 года они пытались подорвать железнодорожное оборудование, но были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Используя легковоспламеняющуюся жидкость, подсудимые совершили попытку поджога релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами на территории Челябинской области. Повреждение могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке пути поездов», — установил суд.

Кроме этого, один из осужденных переводил деньги на покупку компонентов для изготовления взрывчатки и самодельного взрывного устройства для совершения теракта в другом регионе.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, осужденные получили через мессенджер от лица, действовавшего в интересах Украины. За совершение указанных действий обвиняемым было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили.

Суд признал всех троих виновными по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры) и одного из них дополнительно — по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).