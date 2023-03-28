Троих жителей Троицка посадили в тюрьму за преступление 12-летней давности

Четвертый подельник скончался до суда

Сегодня, 28 марта, челябинский областной суд вынес приговор трем жителям Троицка, которых признали виновными в похищении и убийстве человека. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 18 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Как пояснили в прокуратуре, в апреле 2011 года в Троицке подсудимые похитили потерпевшего: тот не раз угрожал убийством их товарищу, соучастнику преступления. Потерпевшего засунули в багажник автомобиля, вывезли к остановке на обочине неподалеку от села Клястицкое. Там поставили на колени, и один из соучастников в упор выстрелил ему в голову из самодельного оружия, а другой несколько раз ударил уже упавшего обидчика топором по голове. От полученных ранений мужчина скончался на месте.



Четвертый соучастник преступления скончался до суда. Трое жителей Троицка были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на 9, 15 и 18 лет, с ограничением свободы на срок от 1,6 до 1,9 лет, отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима.

