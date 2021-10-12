Троих жителей Челябинской области привлекли к ответственности за половую связь с 14‑летней девочкой

По предварительным данным, преступление произошло в съемной квартире в Екатеринбурге

Трое ранее судимых жителей Троицка познакомились со школьницами и предложили им отдохнуть компанией на 60 тысяч рублей, однако все закончилось уголовным делом об изнасиловании несовершеннолетней. Информацию о задержании подтвердили в правоохранительных органах, однако в СУ СКР по Свердловской области отказали Первому областному информагентству в комментарии.

По предварительным данным, южоуральцы познакомились с тремя школьницами, 14 и 15 лет, прямо возле учебного заведения и отправились с ними на съемную квартиру по улице Малышева. Там мужчины распивали с девочками алкоголь, а потом вступили с ними в половую связь. Позже две школьницы уехали домой, а 14-летняя екатеринбурженка осталась в компании южноуральцев. Об этом узнала мать девочки и обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетнего») и по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»). Известно, что задержанные жители Челябинской области ранее судимы.