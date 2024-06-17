Троих жителей Челябинской области осудили за диверсию на железной дороге

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону

Сегодня, 17 июня, Челябинский областной суд вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что молодые люди в мае прошлого года совершили поджог на одном из объектов Южно-Уральской железной дороги.

«Двое виновных приговорены к 11 годам лишения свободы, еще один — к 11 годам и 6 месяцам», — прокомментировали в УФСБ по Челябинской области.

Первые три месяца наказания виновные будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.