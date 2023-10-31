Троих сотрудников полиции Челябинска подозревают в превышении полномочий на очной ставке

В случае установления вины фигурантов дела уволят из органов внутренних дел

В Челябинске возбудили уголовное дело о превышении полномочий (статья 286 УК РФ) в отношении троих полицейских. По версии следствия, они выбивали показания из участников очной ставки.

Управление собственной безопасности ГУ МВД по региону проводит проверку, сообщили Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.

«В случае если факт правонарушения подтвердится, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность. Руководство ГУ МВД по региону принципиально не приемлет в рядах полиции сотрудников, запятнавших честь мундира», — прокомментировали в ведомстве.