Троих сотрудников челябинского ГУФСИН отправили в СИЗО по делу о коррупции

Под стражей они пробудут до 12 января

Сегодня, 15 ноября, Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО троих сотрудников ГУФСИН России по Челябинской области. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взяток, сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник.

Первый замначальника регионального ГУФСИН Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева останутся под стражей до 12 января 2026 года.

Предварительно установлено, что сотрудники регионального ГУФСИН использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и осужденных для личного обогащения.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ГУСБ ФСИН России.