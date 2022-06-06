Троих подростков осудили за угоны автомобилей в Челябинской области

Также приговор вынесли 18‑летнему фигуранту дела

Ашинский городской суд вынес приговор троим подросткам. Их признали виновными в краже, грабеже и угоне (статьи 158 УК РФ, 166 УК РФ и 161 УК РФ). Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом уставлено, что виновные в период с мая по сентябрь 2021 года крали велосипеды и самокаты из гаражных боксов, а также угоняли автомобили и похищали аккумуляторные батареи из них.

«Судом назначено наказание двоим несовершеннолетним в виде лишения свободы с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения ими возраста 18 лет», — рассказали в прокуратуре.

Еще один подросток осужден условно на 2 года с испытательным сроком 2 года.

В деле фигурировал и 18-летний обвиняемый. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.