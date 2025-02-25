Троих обвиняемых в убийстве женщины в Брединском районе отправили в СИЗО

Жертву похитили, избили и сожгли

Сегодня, 25 февраля, Брединский районный суд избрал меру пресечения троим обвиняемым в похищении и убийстве группой лиц (статьи 105 УК РФ, 126 УК РФ) 46-летней Гульназ Валеевой, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось 23 февраля. Женщина часто писала жалобы на работу администрации поселка в госорганы, за что и поплатилась. Обвиняемые протаранили забор ее дома, вывезли в лес в районе деревни Морозовки и жестоко избили лопатой. А потом облили бензином и подожгли.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Фигуранты заключены под стражу на два месяца, до 24 апреля», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемые — глава поселения Дмитрий Рудской, депутат Александр Брухаль и его сын Андрей.

Кадры оперативных действий смотрите в нашем телеграм-канале.