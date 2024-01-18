Троих челябинцев осудили за организацию незаконной миграции

Виновные продавали иностранцам фиктивные трудовые договоры

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор троим местным жителям за организацию незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 18 января, сообщили в УФСБ по региону.

Виновные заключали с мигрантами подложные трудовые договоры и уведомляли об этом УМВД ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«К их услугам прибегали иностранные граждане, желающие оформить подложный трудовой договор для легализации и продления сроков своего пребывания в России», — прокомментировали в ведомстве.

Организаторов приговорили к трем годам лишения свободы условно.