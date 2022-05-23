Троих челябинцев осудили за ограбление пожилой семейной пары

Виновные забрали у потерпевших 3 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в грабеже (статья 161 УК РФ). Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что 11 июня 2020 года подсудимые напали на семейную пару пенсионеров около дома № 6 по улице Бейвеля.

«Подсудимая располагала информацией, что клиент банка вместе супругой получил в кассе деньги, и передала эти сведения соучастникам. Распылив в лицо женщине аэрозольный баллончик с газом, злоумышленники выдернули из рук сумку, в которой находились 3 млн рублей, документы и личные вещи», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

У подсудимой, зарегистрированной в Бакале, по месту жительства изъяли 350 тысяч рублей. Виновным назначено наказание в виде 8 и 7 лет лишения свободы в исправительных колониях особого и строгого режимов. Женщине назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

С двоих подсудимых взыскали по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим.