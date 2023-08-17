Троих человек доставили в медучреждение после ДТП в Сатке

Один из водителей не заметил «помеху справа» при повороте

Вечером 17 августа в Сатке столкнулись два автомобиля Renault Sandero. Троих человек доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

36-летняя женщина ехала по улице 100-летия Комбината Магнезит. На пересечении с улицей Орджоникидзе она решила повернуть налево, но не уступила двигающемуся по встречной полосе автомобилю, за рулем которого была 41-летняя женщина.

«Установлено, что стаж вождения у водителя 1987 года рождения (водителя, поворачивавшего налево. — Прим. ред.) — с февраля 2022 года», — отметили в ГИБДД.

Саткинская полиция проводит проверку по факту ДТП.