Вечером 17 августа в Сатке столкнулись два автомобиля Renault Sandero. Троих человек доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
36-летняя женщина ехала по улице 100-летия Комбината Магнезит. На пересечении с улицей Орджоникидзе она решила повернуть налево, но не уступила двигающемуся по встречной полосе автомобилю, за рулем которого была 41-летняя женщина.
«Установлено, что стаж вождения у водителя 1987 года рождения (водителя, поворачивавшего налево. — Прим. ред.) — с февраля 2022 года», — отметили в ГИБДД.
Саткинская полиция проводит проверку по факту ДТП.