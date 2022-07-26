Троичанин пойдет под суд за выращивание наркосодержащих растений на придомовом участке

Оперативники изъяли 600 граммов запрещенного вещества

В Троицке полицейские изъяли около 600 граммов наркосодержащих растений и маковой соломы у местного жителя. Хозяина дома задержали, им оказался ранее судимый за оборот наркотиков 59-летний местный житель. В пресс-службе МВД России по Челябинской области пояснили, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

Задержание прошло в рамках операции «Мак-2022». Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков местного отдела полиции обнаружили заросли мака на участке частного домовладения по улице Селивановской.

«На участке домовладения, используемого под огород, сотрудниками полиции изъято 285 растений, определенных экспертизой, как части наркосодержащих растений рода „Мак“. В помещении бани полицейскими изъято около 290 граммов маковой соломки», — пояснили в полицейском региональном главке.

Хозяина дома задержали. Ранее он был судим за подобные деяния. Полицейским 59-летний хозяин пояснил, что культивировал и перерабатывал наркосодержащее растение для личного потребления. В отношении троичанина возбудили уголовные дела.



